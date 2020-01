Analisi del periodo: L’amicizia è il cardine della società

si exemeris ex rerum natura benevolentiae coniunctionem, nec domus ulla nec urbs stare poterit, ne agri quidem cultus permanebit. Id si minus intellegitur, quanta vis amicitiae concordiaeque sit, ex dissensionibus atque ex discordiis percipi potest. Quae enim domus tam stabilis, quae tam firma civitas est, quae non odiis et discidiis funditus possit everti? Ex quo quantum boni sit in amicitia iudicari potest.Agrigentinum quidem doctum quendam virum carminibus Graecis vaticinatum ferunt, quae in rerum natura totoque mundo constarent quaeque moverentur, ea contrahere amicitiam, dissipare discordiam. Atque hoc quidem omnes mortales et intellegunt et re probant. Itaque si quando aliquod officium exstitit amici in periculis aut adeundis aut communicandis, quis est qui id non maximis efferat laudibus?Aliquid tale M.Pacuvi nova fabula accudir, cum ignorante rege, ut erat, Orestem se esse perseveraret. Hactenus de amicizia quid sentirem me dixisse arbitror; si quae pra eterea sunt(credo autem esse multa), ab iis, qui ista disputant, quaeritote.