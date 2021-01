AIUUTO VI PREGOO È VERAMENTE URGENTEEE

Vi prego.potreste tradurmi questa versione. Aequi, bellicosus Latii antiqui populus, in monte Algido Minucium consulem et Romanorum copias oppugnaverunt. Tum Romae magnus terror incolarum animos invadebat, quod urbis salutem desperabant. Ideo senatores ad Cincinnatum, ​qui apud Tiberis ripam praediolum suum colebat, legatos miserunt, ​qui mandata senatorum nuntiaverunt. Cincinnatus verbis legatorum Romam venire statuit: statim arare destitit, sudorem tersit et togam induit. Cum in urbem perveniebat, a senatoribus dictatorem eligebatur. Deinde ad Algidum montem contendit, virtute ingenioque hostium militias fudit: ergo milites Romanos ab Aequorum obsidione liberat.