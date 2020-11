ho bisogno entro sta sera l' analisi logica di queste frasi: Roma / amoenis/ et pulchris villis /adornatur][ Aquae purae/ et copiosae/ Romae plateas /laetificant][In viis /ruinas Romae antiquae/ et statuas/ advenae/ saepe inspectant/ atque collaudant].[ Romae antiquitus incolae/ agricolae praecipue erant,][ floridas terras/ olebant /ac/ parvas divitias/ possidebant][ A poetis/ antiquā gloriā/ Roma/ ducebatur magna][ Quare/ non solum/ in scholis /Romae historiam/ magistrae/ magna cum laetitia /narrabant][ sed etiam/ sub silvarum umbra/ sedulae puellae/ cum ancillis /dearum priscas fabulas/ legebant]grazie in anticipo.