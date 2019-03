Galli, homines immanes et barbari, Galliam habitabant. Postea planitiem padanam quoque occupaverunt, inde Etruriam pervaserunt et apud flumen Alliam romanos profligaverunt. Omnes fere (quasi tutti) superstites in oppida vicina se receperunt, solum pauci validique cives in Capitolio restiterunt Ita Galli urbem relictam (abbandonata) occupaverunt et patres conscriptos in curia occiderunt. Defensores Capitolini gallis se dederunt et ingentem auri copiam paraventum,pretium civium lebertatis. Sed Furius Camillus, cum magno excercitu, Gallos vicit et fugavit