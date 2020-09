Mi potete tradurre questa versione:

um circum leonem dormientem muscŭli petulantes cursarent, unus ex his imprudenter in leonis caput saluit, ei molestiam affĕrens. Leo, cum intempestive e somno excitatus esset, statim muscŭlum unguibus arripuit et iam eum devoraturus erat, cum misera bestiŏla, flebilĭter gemens, semel atque itĕrum veniam a leone petivit, qui, cum muscŭli ploratibus commoveretur, eum incolumem dimisit. Imprudens animal, vix suae fortunae credens, celerĭter in silvam confugit et in suum latibŭlum se abdĭdit. Post paucos dies evēnit ut leo, cum per silvam incaute erraret praedam quaeriturus, in venatorum laqueos incidĕret: frustra se liberare conans, furibundus rugiebat. Muscŭlus, cum leonis vocem audivisset, statim accurrit et amicum in vitae periculo videns grato animo ei auxilio venit. Nam suis parvis dentibus laqueos, qui leonem vinciebant, adĕo rosit comminuitque ut tandem ii abrupti sint ac leo liber evasĕrit. Itaque fortis leo, qui a debili muscŭlo servatus erat, iustum misericordiae suae praemium accēpit.