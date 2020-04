aiuto versione (270751)

avrei bisogno per questa versionepostquam rex Dareus ex acie abierat, multi ex eius militibus, quos Macedones circumierant, pugnantes interierunt; plures, cum Tigrim transissent, in regiones suas redierunt. Iam via Babyloniam versus aperta erat, iam victoribus nulla pericula obeunda erant, iam omne Persarum regnum adiri poterat, cum victi, sine rege, sine ducibus, bellum reparare nequirent. Inito itinere, Macedones, loca Asiae praetereuntes unde tot exercitus prodierant ad Graeciam oppugnandam, clamabant se praeteritae Persarum impietatis poenas repetivisse. Ut ante Babyloniam perventum est, Alexander, breviter suos adlocutus, “Eamus – inquit – ad optatum victoriae praemium!” Interim, Babylonii, cupidi cognoscendi novum regem, ex urbe obviam Alexandro exierunt. Praecedebat oppidanorum turba; sequebantur principes civitatis cum magnificis donis; post hos, magi, vates et artifices cum fidibus ibant. Tum rex, armatis stipatus, cum curru urbem ac deinde regiam intravit.

grazie mille