Aiuto,Urgenteeeee.Vi pregoo

Ciao,potreste tradurmi questa frase,mi serve entro oggi. Dionysius, Syracusarum tyrannus, oppidum suum nimia cum crudelitate iam diu vexabat: ergo tota urbs ob magnam immanitatem et odiosa tributa necem tyranni optabat. Anicula autem precibus deos obsecrabat et diuturnum vitae tempus ​tyranno (“per il tiranno” dativo di vantaggio) petebat. Ideo Dionysius, quod aniculae precationis causam requirere cupiebat, mulierem vocavit. Tum anicula tyranno respondit: “​Cum (“Quando&rdquopuellam eram, Syracusis dirus tyrannus erat, cuius (“del quale” genitivo sing. m.) mors a civitate expetebatur. Tandem acuto morbo decessit, sed tyrannus saevior (“più crudele” nominativo m. sing.) urbem occupat et terrore miseros Syracusanos opprimit. Immanitas tua nota est: ergo pro tua salute (“per la tua salute&rdquodeos oro. Nam, si vitam amittes, tyrannus saevior miseris Syracusis continget”.