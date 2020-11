TRADUZIONE URGENTE SE POTETE AIUTARMI PERFAVORE 1. syracusis in templo domina maesta erat et flebat 2. Pompeius cum copiis et legatis Roman venit. 3. Mediolanum mea patriă est Mediolani beate vivo. 4. Romae,in foro, populus legatos exspectabat. 5. Amici per Athenas deambulant.