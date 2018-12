Aiuto, urgente, latino...

Qualcuno mi può aiutare a mettere il pronome adatto e a tradurre? Grazie mille in anticipo. 1 Sceleste neque me/mihi neque te/nos tuae minae terrent. 2 Nos/Vos vitam beatam in animi constantia ponimus. 3 Quia multi nostrum me/tibi iniuriam fecerunt, tu nobis/nos veniam dabis. 4 Socii et reliquae copiae ei/sibi se dedunt armaque ei tradunt. 5 Amicus tuus multa dicit, sed ei/sibi nemo credit. 6 Agricola sedulus ei/sibi poma condit.