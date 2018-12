Aiuto, urgente, latino

Qualcuno mi può aiutare a tradurre questa versione di latino? Grazie mille in anticipo. Echo pulchra silvarum nympha erat, sed propter Iunonis invidiam eius lingua torpescit: Echo igitur non obmutescit, sed, cum verbum audit, ultimam tantum eius syllabam pronuntiat. Tu Narcissus, quem puella amabat, eam contemnit atque deserit. Nympha in speluncam se recipit, ubi tristitia eam consumit: eius membra in saxa se convertunt ac sola vox superest.