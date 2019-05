FRASI DA TRADURRE DALL'ITALIANO IN LATINO ENTRO OGGI

1)Eccola lì... (si colpisce da solo con una freccia) Oh no!

2)-Oh mio amore, darei la vita per te!

-Resteremo insieme fino alla morte.

3)Come hai osato?... Addio

4)Amore, non andare via!

5)Hai ferito mio figlio e per essere degna del suo amore dovrai affrontare alcune prove.

6)Ricorda, non aprire l'ampolla.

7)Oh Psiche, che ti è successo?

8-Bevi questo e potrai essere per sempre al fianco di Amore.