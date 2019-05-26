AIUTO URGENTE FRASI DA TRADURRE

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marty.zanoni
marty.zanoni - Ominide - 16 Punti
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1 VENIENTE DIE, CAESAR MILITES MAGNA PRUDENTIA AD CIVITATEM DUXIT REGNUM CAPTURUS.
2 SIC STANTIBUS REBUS, DUCES DIXERANT MULIERES IUVENESQUE IN MONTIUM NEMORA SE CONDERE DEBUISSE.
3 ROMANORUM LEGATI PACEM PETITURI PERSARUM REGI PULCHRA MUNERA PRAEBUERUNT.
4 CAPTA URBE CAESAR IUSSIT OMNES DIVITIAS RAPTAS ESSE; POSTEA EXERCITUS IN PLANITIEM DUXIT ET IGNE AGROS VASTAVIT.
5 CORIOLANUS CONTRA URBE ROMAM PUGNATURUS VOLSCORUM DUX CREATUS EST; SED METELLUS, SENATUS CONSULTU AUDITO, PROELIUM PRIMUM COMMISIT ET REM PUBLICAM SERVAVIT.
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