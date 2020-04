Aiuto urgente analisi e traduzione

1. Il console ordinò ai littori che i disertori e i traditori fossero percossi. (2. I giovani siano guidati dalla saggezza degli anziani, affinché non agiscano in maniera avventata! (3. Cesare , dopo che aveva occupato la città dei nemici, ordinò che tutto il Senato si radunasse presso di lui. (4. Il console Attilio Regolo, esperto di arte militare, per non tradire la parola che aveva dato ai Cartaginesi, ritornò a Cartagine. (5. Cesare aveva incitato i soldati a respingere con la forza le truppe dei nemici. (6. I senatori inviarono al re un'ambasceria, affinché discutessero dello scambio dei prigionieri. (7. Il popolo Romano supplicò il dittatore di concedere il perdono a Fabio Massimo. (8. O amico, invano fai in modo che io mi tiri indietro dal mio proposito! (