Erat Athenis spatiosa et capax domus sed infamis et pestilens. Per silentium noctis sonus ferri et, cum acute attenderes, strepitus vinculorum audiebatur: mox apparebat idolon, senex macie et squalore confectus, promissa barba et horrenti capillo; cruribus compedes, manibus catenas gerebat quatiebatque. Inde inhabitantes tristes dirasque noctes per metum vigiles agebant; post multas vigilias, morbus et mors, crescente formidine, supervenerunt. Nam interdiu quoque, cum abscessisset ("sebbene sparisse"imago, memoria imaginis oculis inerrabat. Inde domus deserta et damnata solitudine est, totaque illi monstro relicta est. Tamen ea venalis erat et conduci poterat. Potete farmi l’ analisi logica ? Vi prego sono disperato