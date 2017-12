Per piacere, qualcuno mi può aiutare con questa traduzione di latino? Grazie in anticipo. Multi populi italiam ante Romanos incolunt. Inter alios praecipuam gloriam Etrusci habent. Etrusci, qui ut fabula narrat a Lydia veniunt, terras inter Appeninum orasque Tyrrhenas habitant, mercaturas exercent et in insula Ilva ferri fodinas habent. Etruscorum urbes sunt Volaterrae ,Perusia, Clusium, Tarquinii,Veii. Etruscorum tumuli noti sunt, nam populi vitam illustrant. Apud Etruscos feminae quoque conviviis intersunt et servi cum dominis sepeliuntur. Etrusci a Romanis vincuntur, cum Veii in pugna capiuntur.