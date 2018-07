Aiuto!! Troppi compiti!!!!!

Questa è la seconda:

Horā fere secundā legati a L. Aemiliō imperatore missi urbem ingressi sunt et ad curiam1 properavērunt. Senatus forte in curiā erat, itaque eō legatōs consul admīsit. Ibi legati narravērunt quantus regius exercitus et quanta peditum equitumque auxilia fuissent, quot milia ex his caesa, quot capta essent; nuntiavērunt quoque paucōs milites Romanōs interfectōs esse, magnam autem caedem hostium factam esse, postquam rex eōrum timidus fugerat. Dixērunt praeterea regem Samothraciam2 petivisse, sed parātam iam classem esse ad eum persequendum; ideō neque terrā neque marī hostem effugere posse. De his iisdem rebus legati paulō post, cum in conspectum populī ducti essent, docuērunt cives Romanōs. Propter tam egregiam victoriam consul imperāvit ut omnia sacra aedificia aperirentur ad gratiās diis agendās: ingens turba non virōrum modo, sed etiam feminārum complēvit deōrum immortalium templa.