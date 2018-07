Aiuto, troppi compiti!!

Ehi buongiorno, mi servirebbe una mano con alcune versioni, questa è la prima:

Omnibus nota est fabula illa, quam de Arione nobis narraverunt veteres scriptores1. Fuit Arīon nobilissimus poeta et fidicen, qui Corinthī apud regem Periandrum multos annos vixit. Cum autem in patriam Arion redīre statuisset et iam Corinthō in navem conscenderet, tyrannus, quem eius carmina tot annos delectaverant, ei plurimas divitias dedit. Quas cum vidissent nautae illius navis, quā poeta in patriam navigabat, invidiā et cupiditate auri permoti, eum necare constituērunt ut eriperent pecuniam et dona, quae ei donaverat Periander. Statim, cum eos vidisset sicis2 armatos contra se procedentes, Arion de puppi celeri saltu3 in mare desiluit; delphini autem, qui (ut mos eius generis animalium est) circa navem natabant, cum eum dorsō sustinuissent, incolumem Corinthum ad tyrannum Periandrum rursus vexerunt. Sed post aliquot dies, cum tempestas violentissima4 ad litus Corinthi reportavisset navem illam, cuius nautae Arionem necare conati erant, Periander omnes fures prehendit et suppliciō affēcit, ut ob scelus suum punirentur.