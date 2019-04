Aiuto traduzione latino ragazzi vi prego é urgente..vi voglio bene

Olim equus, freno aureo sellaque pretiosa superbus, in augusta via asinum lassum magnisque sarcinis onustum videt et superbis verbis:《recede inquit viam mihi da! Ego sum generosus equus, tu miser asinus》. Sine mora recedit miser asellus, iniurias tolerat et tacet, sed deorum vindictam in superbum invocat. Post paucos annos equus iam debilitatus et infirmus in villam rusticam a domino mittitur. Hic equum fimo onustum et sordidum asinus videt et acerbis verbis eius superbiam obiurgat. VI PREGO RAGAZZI É URGENTE 10 PUNTI AL MIGLIORE!!!