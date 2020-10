Aiuto Traduzione frasi di latino

Esercizio n.23

Esercizio n.24

1. I Belgi sono i più vicini ai Germani, con cui fanno continuamente guerra.2. Marcello conquistò Siracusa, che era molto protetta dalla conformazione del luogo.3. Pitagora fu in Italia negli stessi periodi in cui Lucio Bruto liberò la patria.4. Il giorno in cui i genitori saranno in procinto di arrivare, tutti i figli si troveranno nella villa.5. Riteniamo sacra la legge che è stata data ai cittadini 6. Cesare mandò contro i Morini il luogotenente Tito Labieno con le legioni, che aveva riportato indietro dalla Britannia.1. Le ferite, che il centurione aveva ricevuto, erano tutte mortali. (2. Le leggi talvolta non puniscono i misfatti che gli uomini compiono contro gli dei immortali. (3. I Latini, con i quali durante il regno di Tullo (oppure "quando regnava Tullo"era stato sancito il patto, fecero una scorreria nel territorio Romano. (4. Il giorno stabilito Orgetorige radunò da tutte le parti i suoi clienti, dei quali possedeva un gran numero. (5. Furono sconvolti da tutte queste situazioni i cavalieri Treviri, i quali hanno una straordinaria reputazione di valore tra i Galli. (6. L'imperatore, la cui clemenza è degna di approvazione, non teme le rivolte dei cittadini. (