Aiuto traduzione e risposta ad esercizi

Anche i comandanti devono rispettare gli ordini

Il dittatore Lucio Papirio Cursore, dopo essere partito per la guerra contro i Sanniti, ritornò nella città di Roma per consultare un aruspice; prima di allontanarsi, ordinò a Quinto Fabio Massimo, comandante dei cavalieri, che lasciò presso l'esercito, di non scontrarsi con il nemico mentre egli era assente. Quello però, per non perdere un'occasione, guidò l'esercito contro i Sanniti, e riportò una magnifica vittoria. Non molto tempo dopo Papirio ritornò all'accampamento e, adirato, convocò l'assemblea dei soldati e ordinò a un littore di sciogliere le verghe e le scuri. A quel punto, i parenti di Fabio fecero appello al popolo e tutti implorarono il dittatore di concedere a Fabio il perdono. Alla fine, Papirio cedette alle suppliche.Analizza1. Congiuntivi:- consuleret: congiuntivo imperfetto del verbo consulo, 3^ persona singolare, diatesi attiva- excederet: congiuntivo imperfetto del verbo excedo, 3^ persona singolare, diatesi attiva- consereret: congiuntivo imperfetto del verbo consero, 3^ persona singolare, diatesi attiva- omitteret: congiuntivo imperfetto del verbo omitto, 3^ persona singolare, diatesi attiva- expediret: congiuntivo imperfetto del verbo expedio, 3^ persona singolare, diatesi attiva- daret: congiuntivo imperfetto del verbo do, 3^ persona singolare, diatesi attiva2. Proposizioni finali:- ut haruspicem consuleret- ne occasionem omitteretCompletive volitive:- ne manum cum hoste consereret- ut virgas et secures expediret- ut veniam Fabio daret3. "Se absente" è un ablativo assoluto.5. "omnes dictatorem oraverunt ut veniam Fabio daret" -> Omnes dictatorem orant ut veniam Fabio det (presente)6. Il 'dictator' (dittatore) era un magistrato straordinario romano, fornito di imperium maius, cioè della pienezza dei poteri civili e militari. Poteva sospendere tutti gli altri magistrati. Non poteva durare in carica oltre sei mesi; aveva 24 littori, era nominato su richiesta del senato dai consoli, e più tardi fu eletto dai comizi.- I littori furono istituiti al tempo di Romolo, questi camminavano davanti al rex e lo proteggevano con bastoni. Erano membri di una speciale classe di servitori civili dell'antica Roma che, sia in Età repubblicana sia in quella imperiale avevano il compito di proteggere i magistrati dotati di imperium.- Le verghe e la scure erano gli strumenti con cui i littori erano incaricati di punire i cittadini colpevoli ed erano contenuti all'interno del fascio.- L'espressione "ad populum provocare" designa un istituto tipico del diritto penale romano di epoca repubblicana, in base al quale il cittadino romano che fosse stato giudicato colpevole da un magistrato nel corso di un processo criminale, aveva il diritto di appellarsi al popolo, rimettendo la sentenza ai comizi, nella loro veste di tribunale supremo.