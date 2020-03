Ho bisogno della traduzione del seguente brano. Non so da che libro è stato tratto.

Il brano è il seguente:

Homines antea ab immortalibus ignem petebant neque in perpetuum servare sciebant. Postea Prometheus in ferula ignem portat in terras, hominibusque monstrat quomodo cinere id obrutum servare eis liceat (​fosse possibile​). Quare Mercurius Iovis mandato deligat eum in monte Caucaso ad saxum clavis ferreis et aquilam apponit, quae cor eius exedebat; quantum die (​di giorno)​ ederat, tantum nocte crescebat. Hanc aquilam post xxx annos Hercules necabit eumque solvet.