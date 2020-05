aiuto pls ho bisogno di questa versione per le 6.30 grazie mille.

Ante Deucalionis tempora regem Athenienses habuerunt Cecropem, cui successit Cranaus, cuius filia Atthis regioni nomen dedit. Post eum Amphictyon regnavit, qui primus Minervae urbem sacravit et nomen Athenas civitati dedit. Sed diluvium magnam partem populorum Graeciae absumpsit. Superfuerunt qui in montes confugerunt, aut qui ad regem Thessaliae Deucalionem ratibus pervenerunt. Deinde regnum ad Erechteum descendit, sub quo apud Eleusinem frumenti sationem Triptolemus repperit. Tenuerunt Athenis regnum Aegeus, Theseus, Demophoon, Thesei filius, qui Graecis adversus Troianos subvenit, Codrus, post quem nullus rex regnavit.