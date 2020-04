Aiuto per la versione, grazi a chiunque mi aiuti

La versione è questa: Eventi della prima guerra punicaQuinto anno Punici belli, quod contra Afros gerebatur, primum Romani in mari dimicabant navibus rostratis, quas Liburnas vocant. Consul Cornelius fraude decipitur. Duillius proelio Carthaginiensium ducem vincit, triginta et unam naves capit, quattuordecim mergit, septem milia hostium capit, tria milia occidit. Neque ulla victoria Romanis grata erat quam illa, quod invicti terra iam etiam mari plurimum poterant (impf.di possum composto di ​sum​). Postea L.Scipio Corsicam et Sardiniam vastat, multa milia inde captivorum adducebat, triumphum agebat.poterant è impf.di ​possum che è composto di ​sum​, quindi si coniuga come ​sum​.grazie a chi mi aiuta