Aiuto nella versione di latino per piacere

Scusate mi potete aiutare a tradurla per favore, la versione è la seguente: P. Cornelius Scipio Hannibali primus occurrebat. Postquam committebat proelium et omnes sui fugabantur, ipse vulneratus in castra redibat (dal verbo ​redeo​). Sempronius Gracchus et ipse confligebat apud Trebiam amnem. Is quoque vincitur. Hannibali multi se in Italia dedebant. Inde ad Tusciam cum venit, Hannibal Flaminio consuli occurrit. Ipsum Flaminium interimit; Romanorum XXV milia caeduntur, ceteri diffugiunt. Mittitur adversus Hannibalem postea a Romanis Q. Fabius Maximus dictator. Is cunctatione pugnam ab impetu frangit, mox cum invenit occasionem, vincit. Ob hoc factum postea Cunctator is cognominatur.