aiuto mi servirebbe l'analisi logica di questa versione. È URGENTE

sisyphus, aeoli filius, rex crudelissimus fuit: omnes advenae, qui in regnum eius accedebant,statim ad mortem ducebantur. olim summus iuppiter, cum tot scelera tolerare non posset, plutonem ad sisyphum misit, qui gravibus catenis ab eo cintus est ut in inferos duceretur. sisyphus tamen, qui callidissimus quoque erat, inde effugit atque corinthum, suum regnum, remeavit. at ibi diu manere non potuit :nam mox a mercurio in regna tenebrosa reductus est, et suorum scelerum poenam aeternam persolvit