Aiuto mi serve é urgente la traduzione di questa versione LA STRANA MENTALITÀ DEGLI SVECI

Suebi maximam putant esse laudem quam latissime a suis finibus vacare agros. Quod enim significat magnum numerum civitatum eorum vim non sustinuisse. Itaque una ex parte ab suebis multos agros vacare dicunt. Ad alteram partem succedunt Ubii, quorum fuit civitas ampla atque florens, et paulo sunt quam eiusdem generis ceteri humaniores, propterea quod Rhenum attingunt multumque ad eos mercatores ventitant et quod ipsi, propter propinquitatem, Gallicis moribus adsuefacti sunt. Suebi cum his saepe bellum commiserunt, sed numquam ex finibus eos expulerunt; tamen vectigales sibi fecerunt ac multo humiliores infirmioresque redegerunt