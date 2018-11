Aiuto mi serve é urgente

Olim lupus dum Argos ante villam peragrant forte puerulum flemtem audivit et aviam iratam hunc severe admonentem esine flēre sin aliter venit lupus famelicus Pueros voratum. Cum haec verba audivit lupus accessit ad domum et laetus praedam praegustans usque ad solis occasum ante ianuam patienter expectavit. Cum autem vesper advēnit rursus lupus audivit aviam puerulum permulcentem et cantitantem. Dormi placide deliciae meae ego super te vigilabo ac, si venerit lupus his manibus illum necabo. Tum lupus discessit caput movens et dicens:Quam falsa sunt feminarum verba! Et maestus ac ieiunus in silvam revertit