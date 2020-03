Come sarebbe non sai cercare nel dizionario!? Devi saperlo fare da subito, è importantissimo!

Allora: tanto per iniziare, immagino tu sappia che il dizionario è in ordine alfabetico vero? A prescindere da quale possiedi, ogni dizionario ha i termini in ordine alfabetico. Vengono prima tutti i termini che iniziano per A, tra quelli che iniziano per A metterà prima quelli con la seconda lettera in B etc fino a proseguire.

Cerchiamo una parola, per esempio "Poetas", che facciamo finta, abbiamo trovato nella versione, d'accordo? Dunque, apri il dizionario e vai alla lettera P (qui dipende un po' da come è fatto il tuo, quelli moderni sono come le rubriche, hanno la lettera sul bordo, a scalare; il mio invece riportava in alto la prima parola della pagina come riferimento, quindi vedi tu). Da li come immagino saprai, scali di lettera in lettera, arrivando prima ai termini che iniziano per PO-, poi per POE- fino a POET-. Arrivato a POET- nel nostro caso troverai subito POETA. Qui entra in gioco la tua conoscenza delle declinazioni. Devi riconoscere, nonostante il sostantivo sia declinato, qual è il suo nominativo. Questo perchè nel vocabolario vengono riportari i sostantivi in NOMINATIVO e affianco con una virgola la desinenza del genitivo per riconoscerne la declinazione. Quindi bisogna SEMPRE cercare il termine al nominativo, come anche il verbo alla PRIMA PERSONA SING. dell'indicativo. Per esempio AMABAT (imperfetto ind.) lo troverai come AMO quindi al presente! e avrai segnate dopo, le forme del suo paradigma, per aiutarti come col sostantivo a "classificarlo".



Fin qui era la ricerca! Però cosa farne del termine una volta trovato? Ebbene, si deve guardare la traduzione, o meglio, le possibili traduzioni. Ti accorgerai infatti che ad un solo termine latino corrispondono più significati italiani. Di solito il primo in elenco è il più comune, ma non è detto che il termine adatto che serve a te non sia più avanti. Quindi segui il resto dell'elenco (i significati sono in grassetto) finchè nn trovi quello secondo te più adatto. Nel nostro caso "poeta" è per forza "poeta", c'è poco da scegliere.

Noterai che sotto ad ogni termine c'è spesso una sfilza di roba scritta, ma nn ti lasciar avvilire. Come detto i significati sono messi in grassetto, il resto spesso sono esemplificazioni, cioè pezzi di autori classici nei quali ricorre il termine relativo al contesto nel quale stai cercando. Infatti ulteriore disitinzione che il dizionario ti fornisce è una divisione (mediante numeri romani, I, II, III) del contesto del termine traducente. Per esempio, la parola latina "ora" (gen: orae), può voler dire sia "estremità" sia "costa" che "contrada". Come vedi sono tre termini che appartengono a tre contesti diversi, quindi verranno separati. Poi con ognuno di questi, ti verrà messo spesso un termine sinonimo col quale scegliere, tipo, restando nell'esempio di prima: "estremità" avrai poi "orlo", poi "margine" che come vedi rientrano nello stesso campo semantico. Il trucco sta nel non vagare inutilmente tra i termini proposti ma giungere direttamente al punto di interesse, eventualmente arrivando a guardare anche fino alla fine dell'elenco.



Spero che qualcosa ora sia più chiaro