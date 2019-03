Provo a chiedere ancora aiuto, grazie.

Sto preparando l'ultimo esame dell'università, secondo esame di latino, filologia. Purtroppo sono vecchiotta e ho dimenticato tutto il latino che sapevo, anche rivedendo la grammatica ci sono cose non mi tornano.

Ora sto traducendo l'introduzione del libro in edizione critica e trovo spesso superlativi che terminano in -e. Se il superlativo segue la prima declinazione questa -e solo può essere un vocativo ma sinceramente nell'introduzione di un libro un vocativo non mi sembra molto logico. Sicuramente c'è qualche regola che mi sfugge.

Vi lascio alcuni esempi:

Acuratissime fusissime

Maxime si causas perpendis (in questo caso non so se è perché ci troviamo davanti a magis che è un eccezione anche se il superlativo è maximus,a,um)