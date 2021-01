Mi servirebbe la traduzione di queste frasi di latino . Vi ringrazio in anticipo!1) animalibus quibus agrum aravi2) puellae quas amavisti3) laudo viros qui strenui sunt4)laudati sunt viri quos vidi in acie5) Romae cui hostes ipsi parent6)Athenae a quibus anno praeterito venistis7) Vir qui uxorem suam interfecit Virus quod in poculo Socrates ipse bibit9) Vires quibus certamen viceram