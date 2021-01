Aiuto !!! Frasi da tradurre

Ragazzi AIUTO ! Per domani mi servono tradotte delle frasi di latino , 1) vergilius poeta magnam romae Florian et diuturna augusti fammi celebravit , 2) matrona, multa sacrificio uni deae tribuisti multasque hostias cecidisti , 3) ab insula Sardinia expulsus eram, sed in insulam sardiniam rursus remeavi , 4) unius viri animus copiare ad victoriam Florian impulerat 5) romani strenui diuturno bello AC Victoria cruenta firmata gallorum copiare vicerunt, 7) luci,bona exempla filiis ostenderas et a filiis sempre dilectus es. Grazie in anticipo