AIUTO ESERCIZIO URGENTE DI LATINO

Qualcuno perfavore riesce a tradurre queste frasi? Mi servono per domani.

1. Fessis militibus paucorum dierum quietem Hannibal concessit.

2.Cum rebus, non verbis, fidem suam demonstraverit, tum Antonio cream.

3. Die statuta Romanorum dux, loco idoneo delecto, aciem Inter hostium castra et flumen instruxit.

4. Divitiarum honorumque cupiditas saepe magnae perniciei causa etiam sapientibus viris fuit.

5. Tiberis imbribus auctus agros inundavit cum magna hominum pecorumque pernice.

6. Caesar triplicem aciem in planitie contra Vercingetorigis copias instruxit et usque ad meridiem dimicavit.

7.Civium iura magistratuum fidei commissa sunt.

8. Erat valli Inter duas acies, non ita magna at difficili et arduo ascensu.