aiuto con una versione di latino

qualcuno sarebbe così gentile da tradurmela? grazie in anticipoPrimi (I primi, nominativo, concorda con incolae) incolae Latii Fauni et Nymphae erant, sicut a Vergilio,Romanorum poeta, narratur.Postea Saturnus deus ex Olympo a filio pellitur et in Latium pervenit. Ibi deus viros per iugamontana (è un aggettivo, cerca montanus; è nello stesso caso di iuga e va tradotto con questo termine)dispersos (è un aggettivo, cerca dispersus; è nello stesso caso di viros) congregat et ad agrorumculturam vocat: sic Latii incolarum vita mitigatur ac mutatur. Post Saturnum, Picus et Faunus etLatinus regnum obtinent. Sub Latini regno, Aeneas ( Enea , nominativo) cum filio Iulo et magnaTroianorum turma (cum + ablativo = compl. compagnia/unione), ex Troiae incendio profugus ad Latiioras pervenit. Post asperum (è un aggettivo, cerca asper; è nello stesso caso di bellum e va tradotto conquesto termine) bellum cum Italiae incolis, vir Troianus in matrimonium Laviniam, Latini filiam, petitet oppidum Lavinium condit. Deinde a Silvio, Aeneae et Laviniae filio, Alba Longa conditur, ubi postmultos (è un aggettivo, cerca multus; è nello stesso caso di annos, col quale va tradotto) annos a RheaSilvia Romulus et Remus gignuntur. Gemini a fero (è un aggettivo, cerca ferus; è nello stesso caso dipatruo, insieme al quale va tradotto) Rheae Silviae patruo in Tiberis (del Tevere) ripis exponuntur, seda lupa nutriuntur et a Faustolo inveniuntur et educantur.