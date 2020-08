aiuto con tradurre grazie mille

1- milites tam pugnaverunt, ut terrae motum non animadverterint.2- Caligula tam crudelis erat, ut eum Cives vehementer timerent.3- Consul tam prudens fuit, ut omnia pericula feliciter superavĕrit.4- Piratae omnia maria infestabant, ita ut navigatio tuta non esset.5- Flumen propter imbres adeo crevĕrat, ut dux copias nullo modo traducere potuĕrit.6- Nemo tam doctus est, ut omnia scire possit.7- Cimon tanta liberalitate fuit, ut numquam custodem in praediis collocavĕrit, ut fructus servaret.8- Athenienses tanta virtute pugnaverunt, ut decemplicem hostium numerum profligavĕrint.9- Tanta est probitatis vis, ut etiam in adversariis probetur.10- Ne appetiveritis, pueri, quod vestrum non est!11- Roma adeo crevĕrat, ut nulla finitimarum civitatum par esset.12- Hannibal odium paternum contra Romanos velut hereditate relictum sic conservavit, ut prius animam quam id deposuĕrit.3- Cotidie sic cena Cimoni coquebatur, ut invitaret omnes quos vidisset in foro invocatos (non invitati da nessuno)4- Sic Cimon semper se gessit, ut eius vita sicura fuěrit et mors acerba (dolorosa) civibus.5- Livius Pompeium sic laudavit, ut ab Augusto Pompeianus diceretur.6- Sociorum adventus tantam rerum (della situazione) permutationem fecit, ut hostes ad fugam impulĕrit.7- Romani tam strenue pugnaverunt, ut barbari eorum impetum non sustinuĕrint et in fuga salutem petivĕrint.8- Aristides in tanta paupertate decessit, ut eius filiae publice (a spese dello stato) alerentur.9- Multi homines tam mobiles sunt, ut saepenumero sententiam mutent.20- Otia Hannibalis Milites adeo debilitaverunt, ut cum Capua discesserunt eos magis fama praeteritarum voctoriarum quam virus praesentes protegerent❤❤❤grazie