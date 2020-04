Aiuto con la versione

La versione è questa: Post viginti deinde annos Veientani rebellabant. Dictator contra ipsos mittitur Furius Camillus, qui primum eos vincebat proelio, mox etiam longa obsidione capiebat Veium, tam antiquam quam divitem civitatem. Post eam capiebat et Faliscos, non minus nobilem civitatem. Sed commovetur ei invidia, quia praeda male ab eo duce dividebatur, damnaturque ob eam causam et expellitur civitate.Statim Galli Senones ad urbem veniunt et victos Romanos undecimo miliario a Roma apud flumen Alliam persequuntur atque urbem occupant. Propter obsidionem iam Romani fame laborabant, constituebant tum aurum eis dare, quod Galli accipiebant et recedebant. Sed a Camillo, qui in vicina civitate exulabat, Galli gravissime vincuntur.