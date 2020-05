Aiuto con frasi di latino

Esercizio n.22

1. Caesar naves parat,legiones in Britanniam vehantur. Cesare prepara le navi affinché le legioni vengano trasportate in Britannia.2. Delphos priscae gentes conveniebant,Apollinis oraculum consuleretur.- Le antiche genti si recavano a Delfi affinché l'oracolo di Apollo venisse consultato.3. Sabini cum liberis Romam venerunt,ludos spectarent.- I Sabini si recarono con i figli a Roma per assistere agli spettacoli.4. Gubernator ob saevam tempestatem navim in litore detineat,undis laedatur.- Il timoniere a causa della violenta tempesta trattenga la nave sulla spiaggia, affinché non venga danneggiata dalle onde 5. Hannibal, Carthaginiensium dux, venenum hausit,a Romanis occideretur. Annibale , comandante dei Cartaginesi, bevve il veleno per non essere ucciso dai Romani