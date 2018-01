Aiuto analisi logica e del periodo

amicitia, de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt, summum donum est. Quamquam enim permulti sunt qui virtutem contemnunt et divitias honorosque despiciunt, tamen omnes amicitiam requirunt neque sineea firmam et perpetuam vitae iucunditatem tenere possunt. Laeti enim sumus amicorum laetitia aeque atque nostra et pariter angoribus dolemus; eorum solacio et benevolentia omne tormentum toleramus, numquam spem deponimus. Amicitiae non modo fautrices sed etiam voluptatum effectrices sunt: etiamsi philosophiae studium et sapientiae investigatio nobis salutares sunt, tamen amicorum propinquitas mortis expectationem ac timorem nos subripit quia, cum amicos habemus, spiritum non effundimus sed iis tradimus et numquam decedemus. Amicitia denique verum vitae solaciutum est.