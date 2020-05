AIUTO ANALISI DEL PERIODO DI QUESTO PEZZO DI VERSIONE PER FAVORE

Raga mi aiutate per favore a fare l'analisi latina di questo pezzo di versione? L'altro pezzo lho fatto ma questo proprio non ci arrivo..PER SBAGLIO IERI VI HO CHIESTO L' ANALISI LOGICA MA A ME SERVE QUELLA DEL PERIODO, SCUSATE..Rhetorica sero apud nos recepta est, immo diu prohibita est; nam senatus censuit ut Marcus Pomponius praetor curaret ut omnes rhetores Roma abirent. De iisdem, paulo interiecto tempore, Domitius Aenobarbus et Licinius Crassus censores ita edixerunt: «Nobis nuntiatum est homines esse qui novum genus disciplinae instituerunt et qui sibi nomen imposuerunt Latinos rhetores, ad quorum ludum iuventus summo studio convenit, et adulescentulos totum diem desidiae se dedere. Quapropter et hominibus qui in novis ludis docent et adulescentulis qui eo (avv.) veniunt ostendimus nostram sententiam: