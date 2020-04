AIUTO ANALISI DEL PERIODO DI QUESTA VERSIONE PER FAVORE

Equus Alexandri regis et capitis forma et nomine Bucephalus fuit; eum emptum esse Chares scripsit a rege Philippo et filio Alexandro donatum (esse). De Bucephalo dignum memoria est quod (il fatto che), cum ornatus et armatus ad proelium erat, numquam se inscendi (essere cavalcato) ab alio, nisi ab Alexandro, sinebat. Narrant Bucephalum, cum Alexandri vitam servavisset, vitam amisisse. Bello Indico Alexander, insidens in eo, cum in hostium cuneum temere se immisisset, coniectis ab hostibus undique in regem telis, incolumis mansit; eius equus, contra vulneribus altis in cervice atque in latere perfossus est: moribundus tamen ac prope iam morti exanguis e mediis hostibus regem celerrimo cursu rettulit atque, postquam eum extra tela extulit et in tuto collocavit, illico concidit et quasi cum humano solacio animam expiravit. Tum Alexander, superatis hostibus, eo loco, ubi Bucephalus, oppidum condidit et "Bucephalon" appellavit.