AIUTATEMI PER FAVORE (294633)

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Giorgio19191919
Giorgio19191919 - Ominide - 2 Punti
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per favore mi potete fare l' analisi del periodo di quesa versione??? THETIS, CUM SCIRET ACHILLEM FILIUM SUUM, QUEM EX PELEO HABEBAT, SI AD TROIAM EXPUGNANDAM ISSET, PERITURUM, COMMENDAVIT EUM AD LYCOMEDEM REGEM, QUEM ILLE INTER VIRGINES FILIAS HABITU FEMINEO SERVABAT, NOMINE MUTATO, NAM VIRGINES PYRRHAM NOMINARUNT, QUONIAM CAPILLIS FLAVIS EI FUIT.ACHIVI CUM RESCISSENT IBI EUM OCCULTARI, AD REGEM LYCOMEDEN ORATORES MISERUNT, QUI ROGARENT, UT EUM ADIUTORIUM DANAIS MITTERET. REX CUM NEGARET APUD SE ESSE, POTESTATEM EIS FECIT, UT IN REGIA QUAERERENT. QUI CUM INTELLEGERE NON POSSENT, QUIS ESSET EORUM, ULIXES IN REGIO VESTIBULO MUNERA FEMINEA POSUIT, IN QUIBUS CLIPEUM ET HASTAM ET SUBITO TUBICINEM IUSSIT CANERE ET ARMORUM CREPITUM ET CLAMOREM FIERI IUSSIT.
41 minuti fa
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