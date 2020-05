Aiutatemi per favore (273615)

Non so che proposizioni(finale,causale..)in latino ci sono in queste frasi mi aiutate per favore1. Fama est bellum inter Romanos et Gallos incepturum esse et Caesar, consilio capto se finespotiturum esse, proelii signum daturus est et hortatur suos omnibus viribus ut magna cum virtute pugnent.2. Phedrus narrat lupum, cum canis perpasto occurrisset, eius condicionis causam quaesivisse et se, florido canis aspectu impulsum, dixisse se quoque eadem officia peracturum esse, ut eadem beneficia obtineret.3. Decio Mure Manlio Torquato consulibus, cum vates praedixissent victorem futurum esse eum populum, cuius dux in proelio cecidisset, convenerunt ut is consul diis Manibus sedevoveret, ut patria salva esset.4. Cum Sextus Tarquinius, Tarquinii Superbi filius, Lucretiam, nobilem pudicamque matronam, violavisset, patricii, coniuratione facta, omnes Tarquinios urbe expulerunt ne Romae ullushomo superbe dominaretur.