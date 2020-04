Aiutatemi , per favore

potete tradurmi il seguente testo in italiano : Tibullus poera Romanus , per totum annum in agris vitam tranquillam agebat et negotia , forum militiamque vitabat . Frigidae agrorum aurae poetam recreabat , praecipue ( principalmente ) autumno ; aestate amoenae ripae fluminis eum ( lo pron.) delectabant . Tibullus agricolis ita dicebat : <camporum silvarumque deis et deabus victimas praebete :ii( essi, sogg) agros cappellasque protegent , morbos fugabunt , familias vestras adiuvabunt ; laeti in civis vivite , since ( senza,regge l'ablativo ) curis urbis >