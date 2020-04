Aiutatemi devo tradurre e rispondere a ste domande

a)Notum est Publium Africanum et Tiberium Graccum, claros viros, adeo saepe dissensisse de re publica ut amici non fuerint.- E' noto che Publio Africano e Tiberio Gracco, uomini illustri, furono a tal punto spesso di parere diverso riguardo allo Stato che non furono amici.a1)Che proposizione è ut amici non fuerint?- Proposizione consecutivaa2)Che proposizione è quella retta dal verbo dissenisse?- Proposizione infinitivab)Cives imploverunt ut a tyranno liberaretur; milites strenue pugnant ne hostes vincant.- I cittadini supplicarono di essere liberati dal tiranno; i cittadini combattono valorosamente affinché i nemici non vincano.b1)Che proposizione è ut civitas a tyranno liberatur?- Proposizione completiva volitivab2)Che proposizione è ne hostes vincant?- Proposizione finale