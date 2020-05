ABLATIVO ASSOLUTO ESERCIZI

Completa la traduzione con l’ablativo assoluto: -……………………………………………., hostes ad moenia adpropinquare non potuerunt. Poiché i nostri soldati resistevano (obsisto, is, stiti, stitum, ĕre), i nemici non poterono avvicinarsi alle mura. -…………………………………………………………………., hostes impedimenta incenderunt. Benché i nostri cavalieri combattessero (pugno, as, avi, atum, are) valorosamente (strenue), i nemici hanno incendiato i nostri approvvigionamenti.…………………………………………………………………………..valli, hostes id facile ceperunt.Anche se le sentinelle facevano la guardia (custodiam ago, is, egi, actum, ĕre) delvallo, i nemici lo presero facilmente.