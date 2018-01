3) aiuto analisi logica e periodo

Contra potentes nullus homo satis minitus est qui abdebat, Si vero malus consiliator audax callidumque consilium potenti praestat, vis et nequititia simul omnia perdunt, Aquila in sublime sustulit testudinem. Sed animal corpus suum in firma testa illaesum manebat. Venit cornix et prope volans dixit avium reginae: ''Opimam sane praedam rapuisti tuis fortibus unguibus, sed gravi pondere ea te lassabit. Felix consilium tibi dabo, si partem praedae mihi promiseris''. Postquam fortis aquila sceleris participem cornicem fecit, ferox propositum ea aperuit: ''Super scopulum praecipitare debes testudinem: is duram corticem illidet et facile cibum habebimus''. Aquila audaci consilio paruit et cum cornice, mala adiutrice, large divisit dapem. Sic testudo, quamquam tuta erat naturae munere, simul robori et callidiatati succubuit.