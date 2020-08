(277382) frasi latino

Tradurre le frasi in italiano 1- Nostri melior pars animus est2- Consilia tua luce ipsa mihi clariora sunt3- Memoria tua nostri nobis gratissima est.4- Rex ipse in prima acie pugnavit et se strenuissimum ostendit.5- Hannibal animos militum sibi conciliavit.6- Civibus (dat poss) eadem leges, sed non iidem mores sunt.7- Timor belli bello ipso peior est.8- Patria parens omnium nostrum communis est.9- Domus mea parva est, sed apta mihi.10- Semper memor ero vestri vestrorumque beneficiorum.tradurre in latino 1- il ricordo di voi ci rallegra grandemente.2- gli iracondi non sono padroni di sé3- ignoravo la causa di quella cosa4- l’avaro è lui stesso causa della sua infelicità.5- non tutti gli uomini hanno le medesime opinioni sugli stessi argomenti.6- il padrone e lo schiavo sono della medesima natura.