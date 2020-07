Tradurre le frasi1- Prima et secunda acies in armis erant, tertia castra munivit.2- romuli temporibus Martius primus anni mensis erat, Aprilis secundus.3- Numa Pompilius, secundus Romanorum rex, tres et quadraginta annos regnavit.4- Tertium bellum contra Carthaginienses exarsit sescentesimo quarto ab Urbe condita anno.5- Quarto anno tertii belli Punici RomaniCarthaginem expugnaverunt.6- Primus navali proelio Caius Duilius vicit; primus Curius Dentatus elephantos in triumpho duxit.7- Caesar tertia fere vigilia naves solvit.8- Traianus decessit aetatis anno sexagesimo tertio, mense nono, die quarto, imperii nono decimo, mense sexto, die quinto decimo.grazie mille in anticipo