Te amo, te existimo, tecum semper animo ac mente sum. Tu enim, vita mea, virtute tua omnes muliěres superavi- sti et me e mortali torpõre excitavisti: tu mihi fiduciam et animi salutem praebuisti, tu mecum studia, pericula, paupertatem non recusavisti ad vitam tranquillam atque sinceram. Ab omnibus omnia bona nobis optantur; a no- bis ("a noi"multi auxilium petunt, nos diligunt, nobiscum sunt in nostris difficultatibus: per te nos noti nunc sumus, per te nos admirabīles, optabiles, fortunati sumus. Itěrum tibi dicam: mea vita es tibique magnae gratiae a me aguntur.