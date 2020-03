Per favore analisi del periodo della seguente versione in latino . Grazie mille.Nota est Simonidis poetae responsio, cum ex eotyrannus Hiero quaesivit quid de deis sentiret. Cumtyrannus cuperet scire quid aut quale esset deus,poeta, ut deliberaret, unum diem petivit. Cum Hieroex eo postridie idem quaereret, biduum poeta petivit.Cum saepius duplicaret numerum dierumadmiransque Hiero requireret cur ita faceret,Simonides demum respondit: "Quanto diutius hocconsidero, tanto obscurior veritas mihi paret". NamSimonides, qui non solum poeta suavis, verum etiamdoctus sapiensque fuit, quamvis multa acuta atquesubtilia ei venissent in mentem, nesciebat quideorum esset verissimum.