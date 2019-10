MI SEVE LA TRADUZIONE DI QUESTE FRASI 11. Graecae et Italicae urbes plures et clariores quam Gallicae et Hispanae fuerunt. 12. Mercurii simulacra apud Gallos plurima erant 16. Minima animalia saepe maxi-ma damna arboribus apportant. 17. Nonnumquam optimis patribus (dat. di poss.) pessimi liberi fuerunt.